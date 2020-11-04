媒體人趙少康日前公布訪談前總統陳水扁，當聊到陳水扁的女兒陳幸妤曾說「誰沒有拿過我爸爸的錢」，陳水扁沒指名道姓，笑答「沒拿過的出聲一下」。對此，監委田秋堇在臉書表示，「阿扁總統，我沒有拿你的錢」，推估「大概是因為我不是你的派系，你真的一毛錢都沒有給我」，還要陳水扁去查一下帳本就知道。

田秋堇質問，我沒拿陳水扁的錢，但那些陳水扁說給黨內同志的錢，「請問是你（陳水扁）的錢嗎？是你做律師賺的錢？是你賣房賣田換來的錢？」，我相信不是，那些是人家要捐給民進黨的錢。

田秋堇指出，第一次選總統，幾乎沒人認為陳水扁會當選，請問陳水扁知道在宜蘭要幫你募款有多困難嗎？我發高燒還要坐在募款餐桌上，人家為什麼要捐款給一個大家認為沒有勝算的人？因為看在出面募款的人長期在地方上的付出。

田秋堇強調，全國的同志都是這樣在幫陳水扁，有誰事後去跟陳水扁說我們為你募了多少款嗎？沒有，至少我和我認識的人都沒有，因為我們相信，我們是為共同的理想在奮鬥，沒有人在計較誰幫誰募了多少。

田秋堇說，我不知道這個問題為什麼一直被提起，但拜託下次要談這個問題，陳水扁請點一下我的名，說明一下我真的沒有拿你的錢。

(中時 )