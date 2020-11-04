美食外送員到底不要送餐送到門口?甚至如果遇到高樓層住戶是否要費力爬樓梯送餐已經引發不少消費糾紛。有一名外送員就在臉書《爆料公社》上爆料，日前遇上一名顧客，對方告知電梯壞掉要他外送飲料走到15樓，並說會給自己多5元小費，讓他氣到與對方當場在線上筆戰，而且在現場僵樓上樓下僵持，甚至相約單挑，雙方對話也讓不少網友加入戰局與對戰建議令人噴飯。

電梯壞要外送員爬15樓送飲料，雙方互譙約單挑引網友熱議。(翻攝自爆料公社臉書社團)

該名外送員爆料表示，顧客驗他抵達時，表示電梯壞了，還說會多給5元小費，讓他氣到回覆「X！你下來！這杯我請你！」豈料顧客也不甘示弱回罵「X！ㄐㄅ！」、「你上來！我餵你喝！」、「王X蛋上來！我要投宿你！」並要求外送員走到7樓，相約在7樓單挑。

由於對話太過好笑，在短時間內湧入近萬讚與大量留言「在一起～在一起～」、「別被他騙他要騙你送上七樓」、「你去7樓之後他會說...我在15樓等你」、「要打去練舞室打！」、「害我不小心笑出聲音」、「連單挑樓層都要打折 笑死 可以變身功夫熊貓了 約他一樓 跟他拼了啦！」、「努力的認真爬到了七樓結果餐點沒拿重爬一次」、「約七樓單挑是什麼概念，取中間值嗎？一人走一半，感情不會散～」

更有網友說，「直接約一樓送醫院比較方便」、「不是啊！這哪公平？！往上走比較耗體力，約在四樓還差不多...」、「打架約中間體貼ㄟ」。

類似這種情況的外送糾紛愈來愈多，有引發不少衝突事件，實際上只要顧客多體諒外送員分秒必爭與長時間工作辛苦，外送員也多點服務業應有的認知，這種雙方上演鐵公雞事件應該可以減少不少。

(中時新聞網)