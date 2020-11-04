馬國女大生在台遇害，各界多檢討警方，新北市長侯友宜4日在市政會議有感而發表示，治安不是單一警察問題，犯罪預防是整個市府的責任，把基礎建設紮實做好，路平可減少交通事故，燈亮除交通還與治安息息相關，水溝通則與防汛、登革熱疫情等議題相繫，沒有安全就不能快樂工作、健康生活，要營造好的治安，先把基礎環境做好，最後才是執行偵破能力。

侯友宜說，安居樂業，安永遠是第一個，不管是治安、公安、交安、食安，沒有安全就沒有一切，一個治安議題，引起國際譁然，總統、行政院長都出面道歉，造成台灣在國際形象大傷，這個事件中，新北市需仔細回想到底有哪些工作沒有做好。

侯友宜說，很多事情能提早積極處理，就能減少重大傷害，他也不斷要求各區區長基礎建設必須打好，這是很重要的「情境預防」， 除路平、燈亮、水溝通，還有噪音等問題，民眾的事就是大事，這才是民之所欲。

侯友宜也提到數十年前機車搶奪事件頻傳，因為人行步道逐漸完工後，機車搶奪基本上已經消失，這就是透過基礎建設，達到情境預防的效果，所以他才會努力推動把電箱退出人行道。

侯友宜說，新北從第三警政著手，成立公安小組透過淨化違章等環境，進而也達到淨化治安效果，「別人發生的事我們也自己也可能發生」，若因為一時疏忽，不是個人去留問題，而是對不起受害者。

侯友宜也指出，如最近很夯的大都會公園「熊猴森」樂園，人潮滿滿，他就督促水利局要做好設施維護，近來歡樂耶誕城即將開城，如果耶誕樹週邊欄杆不夠穩固發生事故，活動辦得再好也沒用，有安全才有一切。

(中時 )