澎湃新聞4日報導，在上海證交所暫緩螞蟻集團A股上市後，螞蟻集團4日上午在香港聯合交易所公布了退回H股上市申請股款安排。

螞蟻集團在公告稱，H股首次公開發售及H股上市將不會按照招股章程所載的時間表進行。 因此，宣布以下有關退回香港公開發售的申請股款的安排。

具體來看，香港公開發售的申請股款（連同1.0％經紀傭金，0.0027％香港證監會交易徵費以及0.005％香港聯交所交易費）將不計利息分兩批退回：

其中，於2020年11月4日就全部或部分不獲接納申請(根據本公司已經進行的初步抽籤和分配確定)發送白表電子退款指示／寄發退款支票／退款(「第一批退回」)；

此外，於2020年11月6日就全部申請(只限於第一批退回項下尚未退回部分)發送白表電子退款指示／寄發退款支票／退款(「第二批退回」)。

11月3日晚間，上交所發布暫緩螞蟻科技集團股份有限公司科創板上市的決定。

隨後，螞蟻集團在港交所發布公告稱，由於公司實際控制人及執行董事長、總經理被監管約談以及金融科技監管環境發生變化等重大事項，可能會使得公司不符合相關發行上市條件，或者資訊披露要求，因此決定暫緩公司的A股於科創板上市。同時進行的H股於香港聯合交易所有限公司主機板上市亦將暫緩。

螞蟻集團在港交所發布的公告中表示，對於透過白表eIPO服務申請並以單一銀行帳戶支付申請股款的申請人，退款將於：如屬第一批退回，2020年11月4日；或如屬第二批退回，2020年11月6日，以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款帳戶。對於透過白表eIPO服務申請並以多個銀行帳戶支付申請股款的申請人，退款將於，如屬第一批退回， 2020年11月4日或如屬第二批退回，2020年11月6日以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其白表eIPO申請上所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

(中時 )