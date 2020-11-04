生華科（6492）4日宣布，攜手兩個美國醫療團藥在新冠臨床報佳音！一是CARE, GA規劃擴大收案為20位，二Banner Health完成IND送件申請，規劃收治新冠重症（Severe）患者，在在突顯Silmitasertib將有機會成為全球治療新冠肺炎的重磅藥物！

生華科表示，合作夥伴--美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構（CARE, GA）向美國FDA申請Silmitasertib用於新冠肺炎二期人體臨床試驗（IIT），經FDA指引建議，擴大收案為20位新冠肺炎中症（Moderate）患者，且有標準療法或支持性療法為對照組，此IND申請已正式接獲通知核准執行，CARE, Georgia得即刻進行收案。

另外，另一項新冠二期臨床則已由Banner Health完成IND送件申請，規劃收治新冠重症（Severe）患者，如獲核准執行，兩項新冠臨床治療族群將涵蓋中症及重症患者，預期將最佳體現Silmitasertib抗病毒複製、感染和抗免疫風暴的雙重機制。

生華科總經理宋台生指出，因為Silmitasertib已經有五天就治癒新冠重症患者的前例，預期同時兩項新冠臨床治療族群涵蓋中症及重症患者，如有正面療效，將有機會擴大Silmitasertib未來進入新冠治療藥物的市場。

法人表示，全球正處新冠肺炎第二波大爆發疫情緊張，美國FDA對於具有潛力的治療藥物採積極開放態度，如臨床療效正向，將加速生華科Silmitasertib後續贏得國際大型臨床合作機會，有利取得美國FDA授予緊急使用授權的候選資格。

美國國家過敏和傳染病研究所所長安東尼·福西（Anthony Fauci）博士日前表示，目前就算第一支新冠疫苗成功開發也僅能達到五成緩解症狀避免轉入重症，並無法有效抑制病毒和感染，加上新冠肺炎目前並無特效藥，包括禮來（Eli Lilly）、Regeneron等開發的抗體藥物臨床相繼出現安全疑慮喊停，亟需有效治療方案。因此治療藥物將是能否有效控制疫情蔓延的關鍵，生華科新藥Silmitasertib正式進入新冠肺炎人體臨床，未來發展備受關注。

(工商 )