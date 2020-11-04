勞動部組改之後，勞動部本部至今未有自有房舍，長期以租用方式承租辦公室，據勞動部預算書指出，每年租金達5800萬餘元，立委要求勞動部應盡速購置自有房舍，勞動部部長許銘春表示，預計2023年搬遷至志清大樓，而該房舍前人行道及一樓大廳寬敝。

立委莊競程表示，勞動部明年編列辦公大樓租金5800萬餘元，加計其他所屬關租金一年超2億元；立委劉建國則要求，請願是人民的權利，要求勞動部自有房舍應設置「請願區」。

許銘春則說，預計2023年搬至志清大樓，而該址一樓大廳及人行道寬敞。

(中時 )