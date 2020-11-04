勞動部2023年搬新大樓 立委要求設「陳抗區」 11:052020/11/04 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 許多勞團或工會會至勞動部前面陳抗。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部組改之後，勞動部本部至今未有自有房舍，長期以租用方式承租辦公室，據勞動部預算書指出，每年租金達5800萬餘元，立委要求勞動部應盡速購置自有房舍，勞動部部長許銘春表示，預計2023年搬遷至志清大樓，而該房舍前人行道及一樓大廳寬敝。 立委莊競程表示，勞動部明年編列辦公大樓租金5800萬餘元，加計其他所屬關租金一年超2億元；立委劉建國則要求，請願是人民的權利，要求勞動部自有房舍應設置「請願區」。 許銘春則說，預計2023年搬至志清大樓，而該址一樓大廳及人行道寬敞。 (中時 ) #勞動部 #立委 #房舍 #自有房 #大樓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 楊醫師政商人脈廣 通吃黑白兩道 04:102020/11/04 社會新聞 鳳山車站暨開發大樓新建工程開工 10:272020/11/04 區域情報-高雄 偽造照服員資格 醫院受害聘用 04:102020/11/04 地方新聞 後備指揮部少將涉公器私用 嚴德發專案調查 11:412020/11/04 政治 鳳山開發大樓動工 在地特色蓋電影空間 17:132020/11/03 寶島 太陽花正妹議員 遭控慣老闆 04:102020/11/04 地方新聞 融入古城意象 鳳山車站暨開發大樓新建工程開工 15:592020/11/03 財經 通灣地下道拓寬難度高 流標3次 04:102020/11/04 地方新聞 議員懸賞台中豐樂公園「黿」10萬元 建設局：安置在中興大學 10:252020/11/04 生活 北富銀推北中南國際友善分行 04:102020/11/04 金融．稅務 政治熱門新聞 比民調還準？美博弈網站曝：全美多數賭徒下注「他」當選總統 - 政治 韓國瑜的「追蹤器」找到了？網驚爆一定藏在這 - 政治 美大選民進黨押錯寶？林濁水爆駐美代表內幕 - 政治 新聞透視》被抓包還卸責 電火球慘被小英電 - 政治要聞 - 中國時報 蘇內閣幕僚遭抓包「立院現場製網軍圖卡」 網批：中央廚房出菜 人贓俱獲 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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