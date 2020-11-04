蘋果為iPhone 12系列加入了全新的MagSafe的全新設計，MagSafe無線充電器能因磁力吸附在手機上，讓過往無線充電經常對不準、導致充電效率低落的情況能有效改善。而就在iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max開放預購之前，更多有關MagSafe充電功率的資訊又被挖掘出來，有意入手iPhone 12 mini的消費者可以多加留意。

根據蘋果公佈的相關支援文件，利用MagSafe充電器，搭配蘋果推出的全新20W充電器，為iPhone 12系列充電的功率能達到滿檔15W。不過，這樣的情況在iPhone 12 mini當中不適應，即便符合上述充電設備的條件，最高充電功率也只有12W。蘋果在相關文件中提到，透過MagSafe為iPhone 12系列充電時，充電功率會被不同因素所影響，包含溫度，以及系統活動（system activity）。

蘋果另外指明，入手MagSafe無線充電器，但是若是為他搭配充電功率較低的充電器（例如12W以上~19W等等），則也會影響充電功率，充電效率會比較慢一些。

目前在蘋果官網上，MagSafe無線充電器還沒有開賣，先前在發表會曝光的MagSafe Duo（可以為iPhone以及Apple Watch同時充電）更是還未上架。不過據了解，這兩款充電器都會在台灣開賣。在此之外，適用於iPhone 12以及iPhone 12 Pro的MagSafe（透明/矽膠）保護殼、皮革卡套都已經開賣。稍早之前網路上也曝光了iPhone 12系列專屬皮革保護套的影片，若無意外，預計也將會稍晚一點在台上市，提供給果粉不一樣的選擇。

(科技)