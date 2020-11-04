台灣東洋藥品昨晚6時公告，宣布終止代理新冠肺炎疫苗的談判授權。國民黨中常委邱素蘭上午發動提案，指東洋藥品公司疑似配合民進黨政府大內宣，藉機炒股，國民黨除應譴責外，並應予以告發揭露弊端。是否有當，敬請公決。這項提案目前已獲江碩平、謝坤宏、陳汪全等中常委連署，下午將送中常會討論。

本身是會計師、財稅專家的邱素蘭在提案說明指出，東洋藥品10月12日宣布，已取得德國 BioNTech（BNT）武漢肺炎疫苗在台銷售的「有條件授權書」，可望引進最多3000萬劑疫苗，並揚言是德國藥廠看準東洋優勢，主動登門採購案。

她說，利多消息讓台灣東洋自10月13日起台灣東洋股票一路飆漲，11月3日傍晚卻發布股市重大訊息，並發聲明指稱，與政府間「對於數量及價格」仍有落差，「因授權條件未成就」，無法如期代理進口，卻遭中央流行疫情指揮中心打臉，台灣東洋根本拿不出BNT正式授權文件與合約草案。隨後台灣東洋昨天深夜再發聲明，承認拿不出授權文件。

邱素蘭說，台灣東洋董事長為林全，曾擔任民進黨執政時期行政院長，與民進黨關係匪淺。這次事件，除了做球讓民進黨大內宣，也有藉機炒股之虞，是否中間有人謀不臧情事，國民黨應公開譴責，同時應主動告發檢調單位查個清楚。

(中時 )