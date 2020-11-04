朱飛官殉職媽媽痛失愛子， 網友發起認養30多隻毛小孩。（邵柏虎臉書／吳敏菁彰化傳真）

朱飛官殉職媽媽痛失愛子， 網友發起認養30多隻毛小孩。（邵柏虎臉書／吳敏菁彰化傳真）

飛官朱冠甍不幸殉職，讓人不捨心痛，朱媽媽在彰化是位有愛心的愛媽，收留需要幫助的30隻流浪狗狗，朱媽媽痛失愛子之後，為了照顧兒子留下才滿周歲女兒，要一陣子留在台東不能回彰化，仍心繫著狗狗沒人照顧、挨餓了，網友發起認養，號召社會大眾，幫忙善待這群毛小孩，減緩朱媽媽心中的壓力。

邵柏虎在臉書發文，「朱飛官不幸殉職，母親30隻狗急需幫忙」，PO文指出，「彰化縣動物防疫所黃承辦，緊急聯絡我幫忙，朱冠甍媽媽，在彰化是位有愛心的愛媽，收留需要幫助的流浪動物，園區將近30隻狗，這段期間承辦人員黃先生每天去幫忙打掃餵食，但今天接到消息，朱媽媽為了照顧，已故兒子的小孫女，要留在台東不回來了，園區這些她疼愛的狗，希望透過我們幫忙發文，號召社會大眾，幫忙認養善待這些毛孩子，減緩朱媽媽心中的壓力，能專心陪伴家人」。

「朱飛官與朱媽媽都是熱心公益的好人，老家在彰化市，然而彰化縣市的動物收容所只有這間，再塞這30隻，整體收容品質來說，我們前線人員都清楚，絕對會很可怕.....飼料也都是收容所內的狗糧，緊急載過去的，阿虎我在此拜託大家！能不能優先認養、幫忙這些狗，讓朱媽媽能放心。」疾呼願意幫忙認養狗的人請撥打，彰化縣動物防疫所。

邵柏虎也感謝新竹市議長許修睿拋磚引玉，「先捐100包飼料給彰化縣動物防疫所」，並分享特別分享，朱冠甍寫的《藍天》歌詞，「如今，你的身影長存於藍天白雲之上，空軍保護人民、捍衛領空的使命，不會因為任何事情而消逝，你犧牲奉獻、衛國衛民的精神，我們永懷，謝謝祢，你的任務結束了，未來，我們會持續捍衛著這片你所愛的藍天，這片屬於人民的天空，我們以你為榮！」

「放心！我會盡所能的去幫忙，您母親與她重視的孩子們，英雄。我們大家都以你為榮」掀起了網友熱烈回響，開始發動及積極奔走，不讓朱媽媽失去了孩子，還要為牽掛心愛的毛小孩再心痛、折磨。

(中時 )