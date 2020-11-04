美國大選前一天，外媒引述消息人士指出，美國將批准出售台灣4架「MQ-9B無人機」、價值6億美元。對於美國在選前半個月內三度對台軍售，總額超過47億美元（約台幣1363億元），大陸專家表示，今年美國選情詭譎複雜，川普政府在大選前密集對台軍售計畫，不排除是讓軍火商獲取利益，藉此來拉攏選票。

路透報導，這4架無人機MQ－9海上衛士是由通用原子航空系統公司建造，銷售案將包含相關地面站和培訓。據了解，雖然這種無人機可攜帶武器，但這4架無人機將只配備偵察設備。

美方10月21日宣布，售台海馬士多管火箭系統、增程型距外陸攻飛彈、F-16新式偵照莢艙等，總值約18.113億美元後，26日又加碼出售100枚魚叉反艦飛彈，總額約23.7億美元，加上6億美元的4架無人機，近2周以來，美對台3筆軍售總額超過47億美元（約），也是川普上任後第10度對台軍售。

大陸官媒環球網報導，北京聯合大學兩岸關係研究所所長朱松嶺指出，川普連任前景不明，因此在選前頻繁批准對台軍售，讓軍火商能夠「利益均霑」，藉此獲得他們的支持。此外，川普政府此舉也是明確向美國選民表示，他在執行壓制中國的政策。

(中時新聞網)