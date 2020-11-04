近日，一段影片在網路瘋傳，影片內容為一名年輕正妹，在車上大吃火龍果，但似乎是怕弄髒手，將外皮褪去後，一大口咬下，短短13分鐘的影片，讓上千網友看了目瞪口呆，直呼她根本就是「大蟒蛇」。

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臉書粉專《JKF 紅燈區2.0》於昨（4）日晚間PO出一段影片，並寫下「？？？ 一口一個火龍果」，只見影片中，坐在白色轎車內的一名年輕正妹，將車停妥在路邊，手中拿著剝好皮的火龍果，先是看了一眼後，便將拳頭大的火龍果一口咬下，過程中毫無停頓地，慢慢將其深入喉嚨，整顆就慢慢地被她吞去下，甚至一度太大，造成無法順利吞嚥，而使用手輔助塞入。

不少網友看完影片後，紛紛感到相當驚呆，短短一個晚上，上百人轉發分享、上千網友留言及按讚，留言中不少網友打趣的說「根本大蟒蛇」、「在那個瞬間，拍攝者已經決定好他未來的老婆」、「男友應該是外國人.....」、「這喉嚨深」、「台上1分鐘台下10年功」、「她的火龍果感覺特別好吃」。

事實上，火龍果富含膳食纖維，且營養價值高，還有助於排便，不過營養師提醒，由於火龍果屬高鉀水果、糖份含量又高，因此有糖尿病、慢性腎衰竭心律不整或洗腎的人，應避免過量。

(中時新聞網)