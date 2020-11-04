大聯盟今（4）日公布今年度「金手套獎」得主，其中道奇隊貝茲（Mookie Betts）5連霸右外野金手套獎，前4年他在紅襪隊，拿的是美聯右外野金手套獎，今年轉戰國聯繼續得獎。雖然季後賽的成績並不算在內，但國聯冠軍戰若無貝茲在右外野的堅強防守，道奇應該會被勇士隊淘汰。

貝茲並不是目前金手套獎最長連霸的球員，洛磯隊的阿瑞納多（Nolan Arenado）才是，他從2013年起在國聯三壘手金手套獎締造8連霸紀錄，且從2013年登上大聯盟後就年年得獎，旁人無從撼動其霸業。

皇家隊的看板球星戈登（Alex Gordon）4連霸美聯左外野金手套獎，生涯第8度得獎，他在今年9月底宣布引退，成為史上第6位在最後一個球季拿下金手套獎的大聯盟球員，他的防守能力備受肯定。小熊隊瑞佐（Anthony Rizzo）則是3連霸國聯一壘手金手套獎，生涯第4度得獎。

白襪隊的中外野手羅伯特（Luis Robert）、水手隊一壘手懷特（Evan White）也拿下美聯金手套獎，是繼2013年阿瑞納多之後，又有菜鳥球員拿下金手套獎。

此外，紅雀隊二壘手寇頓王（Kolten Wong）生涯第2度獲得金手套獎的肯定，但日前球團宣布不執行其合約中明年1250萬美元的選擇權，他也只好帶著剛出爐的金手套獎，進入自由市場待價而沽。

(中時 )