根據韓國蓋洛普(Gallup Korea)民調公司在10月27至29日所做的一份最新民調，對於未來景氣走向，悲觀者不僅多於樂觀者外，還有近半數韓國人是連想都不敢想。

這份1000位參予受訪者中，有46%位認為景氣在未來幾年會持續惡化，只有23%人客觀認為，未來景氣會好轉。對於景氣好不起來，但也壞不到哪裡去的，則佔27%。

調查中發現，唱衰未來經濟成長韓國人還是居多，而這也是連續29個月以來，也就是2018年6月至今，大多數民眾都認為景氣還會更壞。

對於未來景氣還會持續惡化的韓國受訪者中，男人為30%，多於女人的16%。至於對於樂觀者中，女人為48%，男人則為43%。所以男人比女人對未來景氣更是悲觀。其中，以30與50歲男人最為悲觀，60歲以上老年人與20歲左右的年輕人，也蠻看壞未來景氣發展。相較之下，只有40幾歲的大叔對未來景氣比較沒那麼悲觀。

工作機會方面，受訪者中只有11%學生看好未來景氣會好轉，至於家庭主婦則有16%，服務業工作者為22%看好未來經濟成長。

最後，在改善生活條件方面，只有18%受訪者有信心。另外，有30%有家室的人認為家計條件，還會日趨惡化。然而數字會說話，根據韓國銀行官方報導，韓國家庭尚未償還債務於6月時，有將近1700兆韓元，約1.5兆美元金額，這個天文數字也寫下韓國史上最高紀錄。

(時報資訊)