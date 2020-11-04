美國各州的開票及點票陸續出爐，一旦選舉過程及結果出現爭議，金融市場可能持續震盪；除此，投資者也等待美聯儲今晚召開的貨幣政策會議。瑞銀財富管理投資總監辦公室今提出3項新市場觀點，包括美元走勢、澳幣以及電動車銷售等。

瑞銀的3大市場觀點：一、針對美國大選，投資者可以關注羅素指數相對納指的表現，主因在藍色浪潮下，中小企業獲得較大的財政支持。另外，如果民主黨取勝，國債收益率將上漲；但如果共和黨權力得以延續，美元將會反彈。二、瑞銀不認為澳元在未來6至12個月會大幅走軟，年末目標保持在0.71美元，明年9月前走高至0.74美元。三、中國全面加快綠色低碳發展，估計在2025及2030年，純電動車佔全年新車銷售比重預期分別達到25%及50%。

除了美國大選結果，投資者還等待美聯儲今晚（4日）召開為期兩天的貨幣政策會議。繼歐央行計劃12月寬鬆貨幣政策後，澳洲央行昨天降息15基點至0.1%，並準備在未來6個月購買1,000億澳元5至10年期國債，基本符合市場預期。

疫情把澳洲上半年經濟拖進衰退的泥沼，為30年以來首次連續兩個季度萎縮，失業率上升至7%。即便疫情最近顯著改善，但澳央行進一步降息及加大買債，期望降低社會融資成本、引導匯率下降及支持資產價格等，以助力經濟復甦。不過，這次政策會議沒有太大的驚喜，儘管新一輪買債計劃來得比預期早，但規模少於瑞銀估計的至少1,200億澳元。基於美元走軟，澳元昨天上漲逾0.8%，突破0.71美元，今早更一度漲破報0.72美元。

瑞銀認為，不論美國大選結果如何，隨著全球經濟復甦及風險情緒改善，美元將走軟，加上澳洲成功遏抑第二波疫情，而且澳央行排除了負利率的可能性，因此，瑞銀不認為澳元在未來6至12個月會大幅走軟，年末目標保持在0.71美元，明年9月前走高至0.74美元。

至於電動車，中國全面加快綠色低碳發展，瑞銀估計純電動車的實際滲透率可能更高，在2025及2030年，純電動車佔全年新車銷售比重預期分別達到25%及50%。以每年生產逾2,000萬輛汽車來推算，意味中國在2025及2030年分別生產逾500萬及1,000萬輛純電動車，對比去年只有120萬輛來說，產業無疑走在快車道上。

(時報資訊)