去年水利局將台中市綠川的魚都移走，還請民眾未來不要再放養，避免魚群暴斃。市議員黃守達今天質詢說，現在中區的綠川滿滿的都是魚，水利局卻沒有任何維護管理計畫，現在綠川的景觀政策到底是什麼？水利局長范世億說，這些魚群來自於礫間淨水後帶來的魚卵，魚的體型不大，未來即便水位過低，魚群也能跑到適合的地方活下去。

黃守達指出，2019年因為礫間處理廠設備故障，造成了綠川河道缺水，大量魚群暴斃事件。當時水利局啟動地下水井，抽取地下水來維持水位，加上保全協助撈捕來因應緊急狀況。後續水利局也表示綠川不再養魚，會將魚移至下游，並封閉地下水井，未來也不再抽取地下水，也請民眾不要再放養魚群，避免因設備故障導致魚群暴斃。

黃守達質疑，雖然當時水利局已把魚群移走，但直至現在綠川依然可見豐富的魚群，地下水井已經封閉，保全也已經撤除，也就是說，未來如果再度設備故障或其他因素造成水位過低，這些魚群只能自求多福、自生自滅。

范世億表示，這些魚群來自於礫間淨水後帶來的魚卵，魚的體型不大，未來即便水位過低，魚群也能跑到適合的地方活下去。

黃守達痛批，水利局的說法簡直自打臉，當初說綠川不適合養魚，有狀況魚就會暴斃，現在又說生命自有出路，這跟說白海豚會自己轉彎有何兩樣？

黃守達說，大家都知道位於中區的綠川一期並非天然野溪，不能以天然溪流的思維來維護，現在綠川裡依然有許多觀賞鯉魚與各類魚種，頗受地方民眾喜愛。但若魚群再度出狀況，屆時將會造成環境衛生的危機，因此不論未來綠川養不養魚、魚來自於何方、魚種為何，水利局都應該要有相關維護管理的措施，避免造成負面的生命教育，未來也可能成為景觀災難。

黃守達強調，現在綠川已是知名的觀光景點，也是帶動中區發展的重要地標，但不論是親水步道或者是河邊的人行道都四處可見一點一點的黑色污漬，是民眾隨地亂吐口香糖造成，清理起來非常困難。水利局應協同環保局積極管理，加強勸導與檢舉。黃守達說，現以綠川為主題的活動越來越少，難免造成民眾有盧市府不願意維護、推廣綠柳川的印象，水利局應積極辦理相關活動，好好打造綠川品牌，不要再將業務推來推去。

黃守達說，大家都知道位於中區的綠川一期並非天然野溪，不能以天然溪流的思維來維護。（陳世宗攝）

(中時 )