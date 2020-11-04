連接器廠—信邦(3023)及優群(3217)因產品佈局發酵，今年前3季獲利同步創下歷年同期新高，每股盈餘分別為7.11元及5.33元，儘管第4季進入傳統淡季，兩家公司第4季業績均將較第3季下滑，但均可望優於去年同期，信邦則預估，第4季出貨金額有機會接近第2季，呈現淡季不淡。

信邦深耕MAGIC五大產業，並持續擴大產品，受惠於傳統旺季來臨，電動自行車、綠能及醫療等出貨暢旺，信邦第3季合併營收58.98億元，營業淨利8.07億元，稅後盈餘6.21億元，均創下單季歷史新高，單季每股盈餘為2.67元；累計前3季合併營收156.7億元，營業淨利20.36億元，稅後盈餘為16.56億元，亦同步創下歷年同期新高，每股盈餘7.11元。

第4季雖有10月十一假期、12月歐美年末假期，以及期末年度盤點客戶端庫存調整等因素，且進入營運淡季，但因信邦順利拿下美國電商大廠無人機的線束訂單，目前已開始小量出貨，且今年無客戶將第4季需求提前至第3季出貨情形，信邦表示，依據客戶端的需求，第4季出貨有機會接近第2季出貨金額，並可望較去年同期成長兩位數。

優群站穩DDR(So-DIMM與LongDIMM)及M.2等I/O系列產品後，加快腳步佈局Type C、RF等不同應用產品，成果逐漸顯現，且成為2019年優群業績最大亮點的微型沖壓端子產品也因為今年客戶新機持續沿用UWB模組產品維持高成長，加上NB受惠於遠距上班及線上教學需求暢旺，優群前3季合併營業收入為18.84億元，營業毛利為8.98億元，營業淨利為5.65億元，稅前盈餘為5.62億元，稅後盈餘為4.43億元，前3季合併營收、營業淨利及稅後盈餘均創下歷年同期新高，每股盈餘為5.33元。

優群表示，第4季為傳統淡季，季底有盤點因素，預期第4季將較第3季下滑，但仍可望優於去年同期。

(時報資訊)