美國總統大選戰況激烈，投資人轉趨觀望，周二夜間美股期貨由升轉跌，目前道瓊指數期貨下挫 242點或0.9%，稍早前一度跌逾250點。

標普500指數期貨目前下跌0.3%，不過，以科技股為主的那斯達克100指數期貨勁揚1.6%。

避險情緒升高，債市由跌轉升，美國10年期公債殖利率跌至0.795%，稍早前一度升至0.945%。

小型股羅素2000指數期貨大跌1.6%。

在避險需求帶動下，美元指數反彈走高，目前大漲0.8%。

根據NBC News報導，川普料將在北達科他州與阿拉巴馬州勝出，分別拿下3張與9張選舉人票。此外，川普在南達科他（3張選舉人票）、阿肯色州（6張）、西維吉尼亞（5張）、田納西（11張）、肯塔基（8張）、奧克拉荷馬（7張）、印地安納（11張）亦取得領先。

科羅拉多州在美東時間晚間9時結束投票，料將由民主黨總統候選人拜登勝出，拿下該州9張選舉人票。此外，拜登在紐約州（29張）、康乃狄克（7張）、德拉瓦（3張）、馬里蘭（10張）、馬薩諸塞州（11張）、紐澤西（14張）、佛蒙特（3張）也料將告捷。

目前在佛羅里達州，川普與拜登雙方得票拉鋸，難分勝負，但在邁阿密戴德縣的開票數字則有利於川普。川普在德州的得票率領先，但雙方差距過小，目前決定勝負仍過早。德州擁有38張選舉人票，僅次於加州的55張。

(時報資訊)