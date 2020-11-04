第一銀行LINE官方帳號個人化服務貼心再升級。民眾無論是刷卡、入帳、扣款，甚至是行動支付帳戶綁定扣款都能透過「交易即時LINE推播通知」。

第一銀行更領先國內金融業，攜手超過百萬人使用的「雲端發票APP」，推出快速發票對獎與中獎通知功能，協助民眾掌握各方面金融資訊。

「雲端發票APP」是一款整合管理發票、載具歸戶、會員卡收納、消費分析、購物評價、生活繳費等協助用戶環保消費、便利生活的APP。

此次第一銀行LINE官方帳號與雲端發票APP合作推出「簡易三碼對獎」及「發票中獎通知」兩大功能。

「簡易三碼對獎」服務功能讓客戶輸入紙本發票後三碼，即可快速核對發票；於雲端發票APP開啟外部服務後，更可於LINE獲得即時「發票中獎通知」，透過數位科技整合金融服務，優化便民服務。

第一銀行表示，只要客戶於活動上線期間，自2020年11月1日至2021年1月31日止，首次開通「第一銀行LINE發票中獎通知服務」，就有機會狂抽萬點LINE POINTS，每期發票開獎日第一時間讓你喜從LINE降，小確幸加倍再升級。

此外，若為首次註冊雲端發票APP的新用戶，開啟發票中獎通知服務時，雲端發票APP也將額外贈送總價值200元Uber Eats折抵金（限量1,000份，兌領額滿為止，僅適用於Uber Eats新用戶）。

第一銀行領先同業開發LINE個人化服務特殊功能，串接線上線下服務整合，讓民眾只要打開LINE官方帳戶即可查詢周邊分行，並立即「線上抽取號碼牌」，免排隊免等待。

第一銀行建議，即使目前非第一銀行客戶也可先將LINE官方帳號加為好友，使用多元金融服務功能，像是民眾最關心的「匯率到價通知」、「智能客服」等，都能一鍵完成。

(工商 )