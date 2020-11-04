財新4日公布，10月份財新中國服務業採購經理人指數（PMI）從9月份的54.8升至56.8，超過預期的55，顯示服務業活動大幅增長，並且來到2010年8月後次高增速（僅次於2020年6月）。這是財新服務業PMI連續第六個月保持擴張，意味著服務業運行持續復甦。

財新公布的新聞稿指出，服務業經營活動之所以創下高擴張率，主要是來自新接業務總量大幅增長的帶動。與經營活動的表現一樣，服務業10月份的新訂單量也大幅加速增長，新訂單增速為2010年9月後第三高。

據調查樣本企業反映，訂單增長與客戶需求持續恢復、新產品上市有關。但值得注意的是，來自海外的新訂單持續第四個月下滑，報告顯示多個出口市場上疫情反彈，使出口銷售受挫。

10月份，新接業務量增長，市況出現轉強跡象，促使企業持續第三個月增加用工，用工增速雖屬小幅，但已是略逾一年來最強勁。

(工商 )