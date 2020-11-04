悠遊付要讓你的生活更便利。即日起正式上線全台灣門市超過3,700家的全家便利商店，為了歡慶上線，即日起至12月29日止，在全家便利商店以悠遊付結帳，單筆消費滿百即可現折20元。

根據公平會統計，5大連鎖超商，去年總來客數高達30.64億人次，相當於每個人一年內去過連鎖超商的次數約130次，顯見連鎖超商已成為消費者日常生活不可或缺的零售通路。

消費者愛去哪，悠遊付就要跟去哪，全家便利商店全面上線悠遊付，補上使用場域的大塊拼圖，也讓會員隨時都能享受到電子支付的便利性，從現在開始到全家便利商店，不用掏現金、找卡片，只要拿出手機，就能在幾秒內完成結帳。

悠遊付上線，即日起至12月29日止，凡在全家便利商店單筆消費滿100元以上，以悠遊付結帳，即可享有20元立即折價優惠（單筆不累折、總限量25萬份），數量有限，送完為止。

當你在全家便利商店滿手商品準備結帳之際，先別急著找錢包，想著用哪個方式結帳最優惠，只要拿出手機點開悠遊付，絕對是你的最佳選擇。

(工商 )