民進黨立委日前在立院教文委員會利用人數優勢，聯手通過決議「營養午餐採購契約不需載明瘦肉精」，國民黨抨擊此舉將導致學童在校園吃到瘦肉精。教育部長潘文忠及民進黨立委鄭運鵬等人今日召開記者會表示，近日網路上已有謠言指出，民進黨反對把國產肉品納入採購合約，希望這樣的惡意攻擊到此為止。

今日除潘文忠、鄭運鵬外，包含民進黨立委吳思瑤、伍麗華、范雲、賴品妤、陳秀寶等多名屬教育文化委員會的委員，以及農委會副主委陳添壽等人出席記者會。

鄭運鵬表示，已要求營養午餐合約採購納入使用國產豬等細項，並且在採購契約上要規定百分之百使用國產肉品。潘文忠指出，《學校衛生法》第23條規定，營養午餐食材應優先採用中央農業主管機關認證的國產農產品。

潘文忠說，近來大家關注的《學校衛生法》第23條之3修法，有關營養午餐採購契約等具體條文修法，關鍵在於是否能落實。契約範本已經行之有年，當中有許多無法在母法中一一條列，否則沒辦法完成契約採購。

潘文忠表示，依照主管機關訂定的契約範本採購，是學校的義務和責任。教育部也已研訂未來學校午餐採購契約範本，重點包括一律使用國產肉品，並且將責罰加重，未來廠商若有假冒產品，就開罰15至20點，罰滿20點，學校就可要求終止契約，預定11月底公告，希望明年1月1日上路。

陳添壽說，農委會的立場就是鼓勵國人使用國產農產品，原來只要學校使用國產認證「3章1Q」(3個農產品標章和1個生產追溯標示)的國產農產品，就會補助1餐3.5元。若到時要落實營養午餐只能使用國產品，大概還需要再補貼2.5元，所需預算會從原本的12億再增加8億，會再循預算程序編列。

范雲表示，國民黨的黑心委員真的很黑心，校園萊豬是假問題，真的要做的，應該是提升營養午餐的品質。國民黨的黑心委員，散布假消息，說民進黨立委讓萊豬進校園，請不要相信國民黨講的假議題。

(中時 )