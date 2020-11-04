前補教名師高國華今（4日）被媒體曝光，帶濃妝妹回家，讓高國華與「補教天后」陳子璇的9年婚姻恐出現波瀾，高國華除了婚姻轟動一時，他2014年因炒股案被判1年8個月徒刑，而高國華隔年出獄後，他改賣牛肉麵維生，網路商店一開賣就被搶光，也讓極力推薦的友人差點掛不住臉。

高國華2015年假釋出獄，陳子璇張開雙臂熱情擁抱。（圖／本報系資料照片）

高國華2015年出獄後，他開始經營牛肉麵副業，賣從祖父流傳下來的牛肉麵，高國華當時得意稱，連先總統蔣經國吃完都忍不住閉眼25秒、然後睜開眼睛大讚好吃，對他們的祖傳牛肉麵讚譽有加。

而高國華成立的網路商店當時一開賣就被搶光，也讓極力推薦的友人差點掛不住臉，對此，高國華當時則表示，已急加開生產線，後續接單及排隊客戶沒有問題，銷售成績相當風光。

高國華還不忘感謝妻子陳子璇，在自己入獄以及創業路上不離不棄支持他，高國華還感性說：「我自己回憶過去30年，最快樂的是現在」，如今高國華卻被媒體拍到帶嫩妹回家，對比之下讓人不勝唏噓。

(中時新聞網)