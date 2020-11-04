國防部長嚴德發上午在立法院表示，國造潛艦已達開工條件，這個月會挑一個好的時間開工。

海軍參謀長敖以智說，潛艦開工條件有3，包括建造船段的工廠完成，壓力殼建造，以及107項主次合約的簽約，而這些條件都按照合約於11月3日達成。

民進黨立委羅致政質詢指出，傳聞國防部晉升不重視海軍，海軍造船發展中心主任邵維揚少將要提前退伍，嚴德發說，邵維揚明年12月少將屆，他有和他通過電話；嚴德發說，有關將領晉升，海軍會檢討，優秀的專業人才，國防部都希望留。

據了解，邵維揚如在明年年底無法升中將，便要退役，由於邵是潛艦國造關鍵人物之一，近來不斷有傳聞邵退役，一說是軍火商透過外界放話，逼軍方處理邵的晉升問題，早點安排邵晉升中將。一說是海軍內部有人力挺，希望爭取邵能於明年元旦升中將。

唯軍方內部也有人認為，邵明年底屆齡，還有兩次晉升的機會，如果明年元旦錯過晉升，明年7月還有機會，此外，邵也可以專案延役。

(中時 )