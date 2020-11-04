會後記者會 經濟部長王美花（左）、工商協進會理事長林伯豐（右）交換意見。(陳怡誠攝)

工商協進會4日舉行工商早餐會，工商協進會理事長林伯豐針對紓困振興、產業提升等4大面向，向政府提出16項提案，包含與疫情穩定的國家洽簽出入境互惠協議、用電大戶條款延遲上路等。

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