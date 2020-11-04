工商早餐會登場 林伯豐提4大面向16項提案 11:162020/11/04 中時 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 工商協進會理事長林伯豐（見圖）針對紓困振興、產業提升等4大面向，向政府提出16項提案，包含與疫情穩定的國家洽簽出入境互惠協議、用電大戶條款延遲上路等。(陳怡誠攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 會後記者會 經濟部長王美花（左）、工商協進會理事長林伯豐（右）交換意見。(陳怡誠攝) 工商協進會4日舉行工商早餐會，工商協進會理事長林伯豐針對紓困振興、產業提升等4大面向，向政府提出16項提案，包含與疫情穩定的國家洽簽出入境互惠協議、用電大戶條款延遲上路等。 (中時 ) #工商 #提案 #工商協進會 #協進會 #早餐會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工商早餐會 林伯豐盼能檢討不合時宜稅制 08:482020/11/04 財經 南向北聯東融西合 台商看好廣西 12:572020/11/04 兩岸 張毅追思會金馬頒獎前一天舉行 04:102020/11/04 娛樂新聞 臺中金手獎 17家優良企業中選 04:102020/11/04 產業特刊 《金融》國銀總經理會議 聚焦5大主題交流 08:012020/11/04 財經 《金融》美國總統大選後 瑞銀提3項新市場觀點 11:082020/11/04 財經 國發會明年景氣分析預算 獲立法院支持通過 11:212020/11/04 財經 政院幕僚被爆製做「攻擊圖」開戰在野黨及媒體 鄭照新嗆：有政府會作圖 08:522020/11/04 政治 知名歌手驚爆下藥性侵 女練習生痛苦走上絕路 09:282020/11/04 娛樂 拜登選贏 美陸從對抗變競爭 04:102020/11/04 財經焦點 財經熱門新聞 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 一場大災難引爆 羅傑斯警告：下次熊市此生最慘烈 - 財經 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 川普逆轉？台積聯電大漲 台股登高12,867 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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