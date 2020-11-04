臉書訊息對話。（圖／翻攝自臉書）

美國總統大選戰況激烈，拜登與川普兩位候選人呈現拉鋸戰，雙方互有領先、變化莫測。網友表示，自家韓粉父親聽聞川普領先，瞬間暴怒大罵，認為川普不斷透過煽動、分化、造謠來洗腦愚蠢的人，所謂的「魅力」在於個人，而非建築在國家動亂上；更痛批川普利用特定人士搗亂華人和諧，讓他深惡痛絕，因為真正的領導人是要把國家帶向安穩，而非像個網紅只會蹭聲量，其他什麼都不會。

網友分享，自己告訴身為韓粉的父親川普領先訊息，不料父親瞬間暴怒，傳訊息表示：「魅力在於個人，不在於唬爛跟洗腦，只有愚蠢的人才會被唬爛跟洗腦。」並表示自己非常討厭靠炒作民粹牟利的政治人物。

針對川普連任與否對兩岸關係的影響，韓粉父親表示：「我管他大陸喜歡誰都不關我的事，反正我就是討厭川普這種政治立場。」並指出川普利用特定人士搗亂兩岸三地華人和諧，讓他更是深惡痛絕；並強調：「穩定的國家就是總統不能有聲音，我們安安穩穩過日子，這才是正常的國家。」

此外，有傳川普可能發表全國演說，韓粉父親認為：，演說並沒有什麼了不起，反正現在就是學台灣政壇各個都是「網紅」，這些網紅選上了什麼都不會，台灣只要繼續由人領導，將來競爭力只會愈來愈低落。

(中時新聞網)