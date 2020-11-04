補教名師高國華日前驚傳帶濃妝女回家，與第三任老婆陳子璇婚姻岌岌可危。夫妻倆的緣分起點，來自「國道喇舌」，陳子璇被扶正後，曾表示自己「不後悔當初的決定」，也不會刻意反對女兒未來介入他人感情。
高國華與美女主播蔡郁璇仍有夫妻關係時，2010年被拍到在名車內喇舌同為補教業的陳子璇，婚外情曝光後，蔡郁璇和陳子璇為高國華隔空互罵、叫囂，三角戀被網友戲謔「補教人生」。最後高國華向蔡郁璇提出離婚，選擇扶正小三陳子璇，強調女方是「此生唯一真愛」。
婚後兩人育有一女，家庭生活幸福和樂，曾作客廣播節目《POP私房話》聊到過往，陳子璇表示願意和蔡郁璇道歉，「當小三是不對的，但如果時間倒流，仍然會做出一樣的決定」。
當主持人林書煒問到能否接受女兒未來也成為第三者，高國華和陳子璇認為「感情的問題很複雜，只能希望女兒過得幸福，並不會刻意反對。」
高國華和陳子璇結婚9年，挺過牢獄、酒駕等風波，無奈難以抗拒心中那關，高國華趁老婆遠赴大陸工作，偷偷帶濃妝女返家過夜，婚姻恐怕出現裂痕。
(中時新聞網)
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