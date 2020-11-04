苗栗縣政府將客語融入日常生活，首創將客語結合日曆，編印苗栗盡靚的「客語日曆」，並製作民間版本供各界下載印製。（縣府文觀局提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣為客家大縣，迎接2021年，苗栗縣政府將客語融入日常生活，首創將客語結合日曆，編印苗栗盡靚的「客語日曆」，並製作民間版本供各界下載印製，發揚客家文化，打造「客家就係生活，生活就係客家」的苗栗。

苗栗縣長徐耀昌指出，客語為國家語言之一，縣府致力推動客家事務，努力營造客語友善環境，「106-107年度推動客語整體發展」及「108年度推動客語為通行語」執行成效皆獲客委會評核優等佳績，各獲500萬元獎勵金，全國打頭名。

為讓客語融入生活，走進家庭，今年縣府特別編印「110年度客語日曆」數位版及紙本，透過日曆上每天一句客家俗諺語搭配客語拼音及釋義，讓民眾在生活中學習客語，提升客語使用率。

縣府文化觀光局長林彥甫表示，為讓民間企業可以協助推動客語，特地製作民間版本，在掛版上留白處填上公司行號名稱即可印製，下載網址為文化觀光局官網(https://www.mlc.gov.tw/)(便民服務／表單下載)，歡迎各界自由下載印製，共下推展與傳承客語。

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