全球知名健身器材大廠岱宇國際（1598）接單強勁旺到明年，在業績題材持續發酵下，4日盤中爆量大漲、最高衝上漲停148.5元的歷史新高價，大漲了13.5元，目前成交量已經突破1.1萬張！

岱宇國際9月合併營收14億元，年增181.68％，創下單月歷史新高；帶動第三季合併營收達36億元，創歷史單季新高，較去年同期成長178％！單是8月每股盈餘就達1.37元。

(工商 )