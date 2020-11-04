岱宇盤中一度漲停 股價創歷史新高 11:212020/11/04 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球知名健身器材大廠岱宇國際（1598）接單強勁旺到明年，在業績題材持續發酵下，4日盤中爆量大漲、最高衝上漲停148.5元的歷史新高價，大漲了13.5元，目前成交量已經突破1.1萬張！ 岱宇國際9月合併營收14億元，年增181.68％，創下單月歷史新高；帶動第三季合併營收達36億元，創歷史單季新高，較去年同期成長178％！單是8月每股盈餘就達1.37元。 (工商 ) #岱宇 #歷史新高 #漲停 #岱宇國際 #健身器材 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2020華爾街累計遭罰46億美元 創歷史新高 04:102020/11/04 全球財經 白宮若易主 科技戰也回不去 04:102020/11/04 財經焦點 臺中金手獎 17家優良企業中選 04:102020/11/04 產業特刊 對話起手式 讀取00世代「三觀」 07:002020/11/04 生活 寶格登今年台中豪宅單價王 04:102020/11/04 產業．科技 陸風機搶裝潮 上緯營收連七月創高 04:102020/11/04 證券．權證 旺季效應啟動 鋼鐵股強強滾 04:102020/11/04 證券．權證 壓匯率救經濟 澳降息QE齊發 04:102020/11/04 全球財經 官員看蘇揆有樣學樣姿態高 林岱樺開第一槍何志偉接棒 07:472020/11/04 政治 長榮航 推貨機包機搶市 04:102020/11/04 證券．權證 財經熱門新聞 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 一場大災難引爆 羅傑斯警告：下次熊市此生最慘烈 - 財經 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 川普逆轉？台積聯電大漲 台股登高12,867 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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