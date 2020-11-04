不過短短數日，頭戴全球最大IPO桂冠的大陸金融科技巨頭螞蟻集團光芒極速黯淡。除了A＋H上市計畫突遭喊卡，大陸最新公布的監管措施大幅提高互聯網小貸監管要求，亦正中螞蟻核心業務的靶心，市場認為，螞蟻集團人民幣2兆元（下同）的市值或需重估。

路透報導，業內人士指出，互聯網小貸新規令小貸牌照價值不再，螞蟻雖然可以將業務轉向已持有的消費金融牌照，但也會受到更嚴格的監管約束。麻袋研究院高級研究員蘇筱芮稱，該辦法對螞蟻集團構成實質性衝擊，聯合貸模式將被重塑，預計後續市場實力玩家更傾向于選擇消費金融牌照，而不是網路小貸牌照入場。

中國人民銀行和銀保監會最新公布的「網路小額貸款業務管理暫行辦法」徵求意見稿明確，小貸公司開展助貸或聯合貸款業務的，在單筆聯合貸款中，小貸公司出資比例不得低於30％。

蘇筱芮指出，該條款對大型科技公司以小比例自有出資撬動杠杆擴大聯合貸款規模的行為實施了強有力的約束，具有極大的殺傷力。

雖然螞蟻招股說明書未明確其與金融機構出資比例的情況，但按其披露的「至2020年上半年，由金融機構進行放款或已實現的資產證券化的比例合計約為98％」來看，螞蟻聯合貸款的出資占比極低。業內人士稱，出資比例30％意味著這都是螞蟻的自營資金，是要消耗資本金的，螞蟻必須要大額注資才行。

另外業內人士稱，目前螞蟻含聯合貸款在內的槓桿率高達60倍以上，而當下新規最高支持16倍槓桿，由於螞蟻一半的利潤來自高槓桿的信貸業務，新規將會導致螞蟻100億元的信貸相關利潤直接下降至40億元左右，對應2兆元的估值，直接估值將降至1.5兆元以下。

(工商 )