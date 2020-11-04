國家住都中心指出，中和保二總隊公辦都更招商草案，今日起公開閱覽。即日起至11月10日，辦理公開評選文件草案公開閱覽，該案已於今年6月19日經新北市政府公告劃定為策略性更新地區，預計於12月初正式公告招商，公開徵求出資人並以權利變換方式實施，歡迎各界提出寶貴意見，共同完備招商條件及內容。

住都中心表示，中和保二總隊公辦都更案位於景平路，近捷運環狀線景平站，交通及生活機能便利，基地面積合計10,099.53平方公尺，土地使用分區為住宅區，範圍內100％為公有土地，土地權屬單純。

保二總隊東側辦公廳舍區建物現況老舊、土地低度利用，為協助解決內政部警政署及所屬機關現有廳舍問題，將透過都市更新方式興建合署辦公廳舍，提供保二、保三、保七、民防指揮管制所及警察通訊所等5大警察機關進駐，落實活化國有土地政策。

國家住都中心表示，本案目標為更新辦公廳舍提升員警值勤環境，並貫徹政府住宅政策提供社會住宅，串聯景平路沿街商業空間引入商業性服務設施複合使用，納入綠建築、智慧建築、耐震設施做為招商時基本要求，期待藉由本次更新，打破封閉空間印象，建造「安全、安心、安穩、安樂、安居」的生活環境，加速帶動景平站周邊更新開發的契機。

(工商 )