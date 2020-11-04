美豬明年元旦進口，花蓮縣議會定期會總質詢，縣議員魏嘉彥今詢問，花蓮縣修訂食品衛生安全管理自條例，增列規定不得檢出萊克多巴胺（瘦肉精），但中央已明白告知地方自治條例恐與中央法令牴觸，此外後續檢驗人力如何因應等？縣府回應，自治條例仍具強制力，明年也將增員投入檢測，落實縣長徐榛蔚「零檢出」政策。

美豬進口在即，魏嘉彥質說，縣府堅持萊豬零檢出，保障縣民食用健康，值得肯定，而縣府修訂花蓮縣食品衛生安全管理自條例，也將趕在本會期送入議會審核通過，不過自治條例增訂後恐牴觸中央法規恐失效，同時未來加工食品都要一併檢驗，後續龐大稽查檢測機制，縣府如何因應。

縣長徐榛蔚答詢，中央法令雖為行政命令，但花蓮縣增修訂的自治條例仍具強制力，任何有疑慮食物不可進入花蓮，公部門會加強查緝，長者文健站、校園、警方及軍方用膳均不會用萊豬，「沒有購買，市場就會萎縮、停賣」，呼籲民眾從源頭控管，禁賣、禁用，近期就會邀集業者宣誓禁用萊豬決心，並加強推廣花蓮在地豬，地產地銷。

衛生局長朱家祥說，針對萊豬瘦肉精乙型受體素等檢驗，花蓮可檢測21種，目前檢驗科有4名人力，在106至109年間檢測件數多達672件（包含全台），縣內抽查132件，檢驗人力符合標準，沒有問題。在前瞻基礎建設計畫補助下，未來將再增加2名人力，明年會有6人投入檢測，人力部署沒問題。

不過朱家祥坦言，增加檢驗量就會增加費用，光檢驗10件就需2萬8千4百元的成本，研擬編列預算支應。

有關增修訂自治條例牴觸中央問題，衛生局補充，相關罰則不要超過母法無抵觸疑慮，這是受憲法制度性的保障。目前增修訂自治條例已由委員同意免經過法規會，並簽訂縮短公告期，預計趕在這個月送議會審議施行。

(中時 )