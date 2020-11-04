香港行政長官林鄭月娥今率領多名局長，早上開始與大陸部委會面。多輛正部長級官員座車及政府車輛，早上駛入港府官員入住的釣魚臺國賓館。

香港電台報導，預料特區官員三天內將會與4至6個部委會面，星期五晚轉往廣州，周六會到深圳，分別與廣東省政府和深圳市政府官員會面。

林鄭月娥早前延後發表施政報告，以便爭取中央支持香港發展的政策，目標在本月25日公布施政報告。

此前，林鄭月娥表示，這次訪京行程豐富，4日至6日獲安排與四至六個部委會面，商討她提出希望中央可以進一步支持香港經濟復甦的措施。在會面過程也會與各有關部委談談香港最新的經濟情況，以及港府如何展望未來，尤其是融入國家發展大局，包括將展開的十四五規劃、粵港澳大灣區建設，以至香港和深圳的深度合作方面等。

此外，林鄭月娥稱，在周五（6日）完成訪京行程後，將會在當晚飛往廣州，7日會分別會見廣東省領導及在下午會見深圳市領導。

(中時 )