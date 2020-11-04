周二美國大選日，美股大漲，台股本周由台積電(2330)領軍反攻，台積電連三天上漲，台股也繼昨天站回季線後，今日在電子股持續帶動開高，盤中面臨12800點關卡壓回。美國大選結果揭曉前，台股早盤維持在平盤之上的強勢整理格局。

美國投資人押寶選舉結果不需延長程序就能確定，並就財政激勵措施迅速達成協議。周二收盤，道瓊工業平均指數大漲554.98點或2.06%，為27,480.03點。標準普爾500指數收漲58.92點或1.78%，為3,369.16點，創下美國總統大選日的次佳記錄。那斯達克綜合指數漲202.96點或1.85%，為11,160.57點。

美股大漲台積電ADR上漲2.31%，聯電ADR上漲3.07%，台積電、聯電(2303)再度扮演多頭雙箭頭，領軍開高，惟TFT面板的友達(2409)群創(3481)壓回，聯發科(2454)熄火，除了台積電之外的蘋果供應鏈也未全面表態，加上金融股微跌，台股多空對峙，目前在5日線之上以及季線之上，但仍受制於月線。

周二台股由台積電領軍，重回季線之上，三大法人也重新做多，外資押寶資金進場，回頭買超台股145.16億元。今早台股略微震盪，但仍力守平盤之上，亞洲股市則表現不一，日韓股市續攻，但陸股及港股下跌。

(時報資訊)