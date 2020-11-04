一零四(3130)旗下104人力銀行資深副總暨人資長鍾文雄指出，擔心新冠肺炎疫情復燃，求職者憂心工作不好找，今年平均每100位新人至少有76位在職超過一個月；今年，大學新鮮人的求職行為已連續5個月比過去兩年積極。進一步統計，11月的工作機會數回升到68萬個，已超越去年同期呈「黃金交叉」。

104人力銀行指出，往年徵才高峰落在4到8月，今年受疫情影響，年度高峰成了谷底，年底淡季反而進入罕見的高峰。104人力銀行工作機會數5月降到55.5萬個的低點，6月起緩步回升，11月回到68萬個的今年新高，比去年同期66.5萬個、多1.6萬個。

根據104人力銀行資料庫，新鮮人找工作占比自5月到9月已連續5個月高於過去兩年同期。

鍾文雄分析，3、4月疫情當頭，新鮮人還沒畢業就提前找工作；踏出校門後，與疫情受災產業的求職者共同競爭，8、9月找工作的比例，依舊高於過去兩年。

根據104人力銀行最近產出的2020《人資F.B.I報告》，2018和2019年，新人報到後一個月仍在職的「留任率」分別為78％及76％，平均每100位新人，有22～24人在一個月內快閃。快閃原因多為薪資太低、同事人際問題、工時過長、不喜歡主管的領導風格、以及工作環境不佳等。

鍾文雄觀察，新冠肺炎疫情打亂企業徵才的節奏，求職者難度升高，今年，新人快閃比例可望降低。他仍建議求職者，避免「盲投」履歷企業，善用104履歷診療室、104職涯診所，向職場前輩請益職涯方向、產業屬性、職務專業、以及薪資水平等疑難雜症，有助降低因期待落差或不適應而快閃離職。

(時報資訊)