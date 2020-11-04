受到美國總統大選不確定影響，加上疫情捲土重來再度引發不安情緒，近兩個月全球股市震幅加大，投資買盤轉趨謹慎，不少投資人改以定期定額方式進場佈局。以「鉅亨買基金」為例，定期定額新增扣款契約數即大幅增加，9月份定期定額扣款金額佔整體銷量甚至超過一半。為提升投資交易便利性，「鉅亨買基金」推出「旗艦版定期定額」交易機制，投資人不僅每天都能進行佈局，甚至還可視市場變化隨時加減碼，投資彈性及機動性都大幅提升。

透過「鉅亨買基金」的「旗艦版定期定額」交易機制，除了每月1至31日都可進場投資之外，還可以視市場變化，自動逢低加碼或逢高減碼，同時，還可彈性調整扣款日期及扣款金額，甚至可以運用「鉅亨買基金」贈送的紅利點數來折抵申購手續費，交易彈性大增之外還能節省成本，更有助於提升投資收益。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，今年投資市場黑天鵝不少，造成全球市場劇烈震盪，由於影響市場的因素隨時在變，因此投資交易機制必須更加靈活，才能隨時因應。「鉅亨買基金」此次將定期定額交易機制升級，其中最大的特色是可以自動加減碼，投資人只要做好條件設定，即可隨著市場狀況自動調整投資比重，對提高投資勝率相當有利。

張榮仁表示，「鉅亨買基金」非常重視投資人的使用體驗及感受，因此相當積極強化平台的交易功能，除了這次將定期定額交易機制提升之外，「鉅亨買基金」在去年已跟工研院合作推出國內首個「懂配息、會進化」的AI理財機器人—「阿發總管」，期望運用科技的力量，讓投資人能以更輕鬆、更簡單、更便利的方式進行個人理財。隨著國人運用基金平台進行投資理財已成趨勢，「鉅亨買基金」未來將持續優化平台交易機制，提供投資人更便捷的服務功能。

雖然美國總統大選開票在即，不過選舉的不確定因素是否能在短期內消除仍有疑慮，而疫情再起對全球經濟造成的衝擊力也需再評估，張榮仁建議投資人可以善用「鉅亨買基金」的定期定額交易機制進場佈局，適時分散投資風險。今年年底前定期定額投資還可享有零手續費的優惠；另外，今年底前至「鉅亨買基金」開戶，還可享有三筆定期定額終身零手續費的優惠，投資人不妨把握這些優惠方案。

(工商 )