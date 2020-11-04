台中一名江姓人妻與張姓男子發生婚外情，兩人多次到旅館開房間，事後還透過社群軟體互傳鹹濕訊息，人妻說「下次可以不要玩…屁股嗎」、「便便都不敢了」，甚至把穿胸罩、內褲的照片傳給對方，男子回覆「有機會我會讓你（胸部）再長大」；兩人訊息內容被人妻丈夫發現，要求男子賠償30萬元，法院判准。

判決書指出，張男與人妻2018年7月24日相約到旅館開房間，事後兩人還互傳鹹濕對話，人妻對張男說「下次可以不要玩…屁股嗎？」、「便便都不敢了」，張男則回應，「以後也不會了，怕你不舒服」。

此外，人妻還傳送僅穿著內衣、內褲的照片給張男，並詢問應穿著什麼罩杯的內衣，張男回應「以後有機會我會讓你再長大」；人妻還講到「那天要撩你，看你有沒有反應。結果，是不夠辣嗎？桑心（傷心）」，張男則說「無言，沒有好嗎，是太累」，人妻說「我可能光喇舌就…」，張男問「濕了嗎」，小君回答「是」。

人妻丈夫提告後，張男原本還矢口否認有發生性行為，直到人妻出庭時意外說出張男「胸毛很多」，加上社群上諸多曖昧鹹濕對話，法官因此判張男須賠償人妻丈夫30萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)