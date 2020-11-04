前年鍾姓女子認為馮姓男子欠她錢，她夥同戴姓男友製造包裹炸彈送給馮，致其炸成重傷，一審依殺人未遂罪各將鍾女、戴男各判刑8年及9年半，二審考量2人賠償被害人並獲原諒，改判5年、7年6月，戴不服提上訴，最高法院駁回確定。

2018年5月鍾與戴事先在旅館內以化學物品、電池、大量火藥等材料，製作「一打開就引爆」的紙盒炸彈，2人隨後開車到馮男公司附近，由戴男變裝，步行至馮的公司門口放置包裹炸彈。

隔天早上，不知情的女會計將包裹放到馮男辦公桌上，馮中午進公司拆開後引爆炸彈，造成公司1樓幾乎炸毀，自己則全身60％二度燒燙傷，一度命危，經搶救才撿回一命。

二審認為，鍾、戴2人均無犯罪紀錄，也都與馮成立調解，各賠900萬，並積極履行賠償，馮男委由律師具狀表示願給2人減輕罪刑，以啟自新機會，改判鍾女5年、戴男7年6月徒刑，鍾未上訴、戴上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )