民進黨立委否決藍委提出修改《學校衛生法》明文禁止學校膳食使用瘦肉精的提案，辯稱因為政府將於11月底前完成修改校園「採購契約範本」，要求一律用國產肉品，廠商若不接受就不能簽約。但對此國民黨立法院黨團開記者會質疑，不修改母法提供法源依據直接要求廠商，未來恐被廠商抗議，而且採購契約也沒有明文禁止使用萊劑，如何確保學子不會吃到萊劑？

國民黨團總召林為洲說，民進黨的說法在混淆視聽，因為採購契約是依照母法規定的，不能逾越母法，母法沒有規定一律採用國產肉品，廠商未來可能會抗議《學校衛生法》沒有規定，憑什麼這樣要求？。

林為洲進一步舉例，如果是國產的貢丸但裡面有摻到萊豬含有萊克多巴胺，依照民進黨規劃的契約是可以給學校用的。所以最好的做法就是直接修法明文禁止學校膳食使用萊克多巴胺，就算用契約也要寫明禁止學校膳食使用萊克多巴胺。

藍委李德維質疑，民進黨團到底是在捍衛校園食安還是捍衛萊克多巴胺？

藍委鄭正鈐質疑，教育部反對讓學子吃萊豬的態度是否在打假球？不然為什麼要反對國民黨團提出修改《學校衛生法》規定？

藍委萬美玲表示，契約範本是可以隨時說改就改的，沒有法源依據，未來相關訴訟爭議恐怕吵不完。如果教育部和民進黨團真的反對讓校園膳食出現萊劑，就請和國民黨團一起支持修改《學校衛生法》。

藍委陳玉珍指出，上次行政院長蘇貞昌說，承諾兩年內讓中小學都裝冷氣，是因為孫女抱怨在學校熱到滿頭汗，請蘇貞昌這次也回家問問孫子女，是否她的同學家長希望萊豬進入校園？

藍委蔣萬安也質疑，現在的《學校衛生法》只規定學校膳食「應優先」使用國產食品，現在民進黨卻打算「採購契約範本」，要求「一律使用」國產肉品，否則就不給簽約，將引發廠商質疑，為什麼不直接修法？

(中時 )