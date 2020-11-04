嘉義市育人國小5年級學生陳懷恩罹患先天性頸椎融合症，不能跌倒、碰撞，受老師伍瑞瑜一句話「不要小看自己，因為人有無限的可能」的激勵，勇奪全市適應體育競技疊杯融合運動會冠軍，今年全國身心障礙者文藝獎國小組圖畫書類第3名。

陳懷恩榮獲文薈獎的創作。（嘉義市政府提供）

陳懷恩是顎裂寶寶，出生時體重過輕而無法開刀修補，稍大後雖然開刀，但發育緩慢，醫師確診他罹患「先天性頸椎融合症」，不能法承受跌倒及大力碰撞的，經常就醫，阿嬤希望他懷著感恩的心，為他取名「懷恩」。

榮獲教育部109年度優良特殊教育人員的伍瑞瑜老師常說「相信自己，你一定可以做得到！」，讓陳懷恩鼓起勇氣參加校內外各項比賽，不害怕了。

陳懷恩跑大隊接力賽第1棒。（嘉義市政府提供）

陳懷恩116公分、33公斤，不能受傷，體育活動他總是當啦啦隊，但去年12月校慶，吳育楷校長、楊家豪主任用心調整大隊接力賽的棒次，陳懷恩終於下場跑第1棒，因為第1棒不能搶跑道，相對安全。

陳懷恩再接再厲，拿下今年校內競技疊杯初賽資源班組第2名，全市適應體育競技疊杯融合運動會資源班團體組第1名，感動陳爸爸媽媽及全校師生。

今年全國身心障礙者文藝獎第19屆文薈獎，徵文主題「一句話的力量」，陳懷恩以「不要小看自己，因為人有無限的可能！」為標題發揮，榮獲國小組圖畫書類第3名，10月30日在台北頒獎，這是國立彰化生活美學館主辦此項比賽以來，嘉義市首位參與圖畫書類國小組獲獎的學生。

陳懷恩疊杯融合運動競技。（嘉義市政府提供）

(中時 )