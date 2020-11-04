國防部後備指揮部參謀長丁大成少將被媒體報導指利用職務之便，派官兵當自家住宅裝潢監工。國防部長嚴德發今天指出，丁大成已提告並進入司法程序，國防部也組成專案小組進行調查、釐清事實。

丁大成則在立院答詢時坦承，他有位行政士，因平時公務繁忙，很依賴他，很多事情會請他協助辦理，跟廠商發生糾紛，無法回去，請行政士驗結跟付款，如果有違反國防部規定，願意接受懲處，造成國軍形象傷害，他亦深表歉意。

立委關切有關丁大成少將利用職務之便，派遣部屬當起自家住宅的裝潢監工，還把官兵當駕駛，公器私用的報導。

後備指揮部發布新聞稿表示，丁大成確於日前自費修繕私人房舍，但從未指派單位人員執行監工或搬運物品。

後指部指出，事件起因房舍委商裝修品質不佳，妻多次協調廠商未果，而丁大成坦承曾因公務繁忙，不克如期交付廠商修繕款項，且妻也為職業婦女不便請假，因此委由參謀長辦公室行政士，利用休假期間前往家中轉交廠商款項，造成廠商誤解渲染。

後指部也說，家人同乘公務車是以順道載送方式，並非刻意指派，也非常態。對於本案造成社會觀感不佳，後備指揮部表達歉意，將編組專案人員，以勿枉勿縱原則，秉公調查，釐清真相。當事人也表示，全力配合調查，若有違反國軍相關規範，願意接受懲處。

(中時 )