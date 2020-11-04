在美股上市的大陸電商平台拼多多4日收漲6.6％，盤中股價一度大漲9.4％，突破100美元關口，市值近1,200億美元。高盛分析師Piyush Mubayi將拼多多評級由「中性」上調至「買入」，目標價由73.1美元大幅上調至123美元。

華爾街見聞報導，該分析師指出，在第三季，該公司的新產品「多多買菜」進一步提高了消費者的購買頻率，由此使用者在該平台上的使用率也逐漸提高，用戶總使用時間達5,310億分鐘，比2019年同期增長近101％。

此外，Mubayi補充道，拼多多在使用者參與度方面顯示出了實質性的改善，拼多多的服務平台佔據了中國電商服務平台使用者總使用時間的41％，高於2020年第二季的34％和2019年的29％。其每日平均用戶仍高於阿里巴巴和京東。

此外，高盛稱，拼多多的銷售商品總價值（GMV）增速可能在第三季回升至69％，達到人民幣4,210億元。Mubayi表示，從第三季的中國互聯網趨勢來看，廣告、本機服務和雲服務的收入可能會較第二季出現恢復，而電子商務、遊戲和娛樂方面的增長可能會有所放緩。

他說，拼多多的GMV和用戶指標可能會有所改善，預期活躍買家將穩定增長至7.18億。這是該資料首次超過7億。這將進一步縮小拼多多與阿里巴巴之間的差距。

阿里巴巴美股股價4日下跌8％，主要是受到旗下螞蟻集團A＋H上市計畫突然喊卡的影響。京東股價小幅上漲0.45％。

(工商 )