新冠疫情帶動全球防疫醫材需求，工研院IEKCQM團隊估測，2021年醫療器材產業產值年成長5.2％～6.1％，均高於2020年成長4.5％、2019年成長5.3％，且連續第三年出現顯著成長。工研院產科國際所長蘇孟宗表示，疫情讓台灣被全世界看見，醫療器材產值、附加價值持續成長，若能加上AI、AIOT等新興科技應用，將能帶來更好的表現，如今後疫時代新服務模式展開，醫材法規驗證趨嚴，將是該產業的未來主要挑戰。

工研院產業科技國際趨勢發展所今（4）日公布2021年IEKCQM臺灣製造業暨醫療器材產業景氣展望，公布國內第一個針對整體製造業產值建構預測模型（IEKCQM）的研究成果。

工研院IEKCQM團隊統計，2020年臺灣醫療器材產業產值為1,230億元，相較去年同期成長4.5％。附加價值率表現面向，2020年我國醫療器材產業預估達38.8％，高於臺灣整體製造業平均水準約10個百分點，主要是業者努力鎖定高值化與利基市場，帶給產業高度發展潛力，預測2021年我國醫療器材產業將持續成長5.2～6.1％，產值上看1,300億元，附加價值率近40％。

就醫材的個別產業在2021年可能情況，工研院IEKCQM團隊指出，各國在疫苗研發上投入大量心力，但疫苗的普及普遍預測在2021下半年，全年與個人防護相關的防疫物資，如口罩、防護衣等、快篩試劑、疫病診斷用醫護系統，包括體溫計、耳溫槍、生理監測裝置、防疫機器人、遠端健康監控裝置等，可望成長持續看好。

(工商 )