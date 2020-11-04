三星（Samsung）自行研發的智慧型手機處理器Exynos系列，向來都是供自家手機使用。不過2019年起vivo已經開始採用三星Exynos處理器，顯示Exynos處理器已開始擴張市場，侵蝕高通（Qualcomm）、聯發科（MediaTek）的地盤。根據韓媒報導，Exynos處理器未來還將持續擴張，準備向小米（Xiaomi）以及OPPO供貨。

韓媒《Business Korea》報導，三星System LSI事業群將會在2021年起向小米、OPPO以及vivo提供用於智慧型手機的Exynos處理器。報導指出，三星得以向上述中國大陸手機廠供貨Exynos處理器，是因為技術實力已經獲得認可，初期將會鎖定上述品牌的中低階手機，並有望在未來為品牌高階手機供貨。

而至於三星System LSI部門為何積極向外發展業務，報導指出是因為利潤太低。因此三星System LSI事業部降低向三星無線業務部分提供Exynos處理器，而轉向中國大陸手機廠作為重點目標。正是因為此原因，三星在2020年初於南韓發售的Galaxy S20系列並未選用採用Exynos 990處理器的機種（是發售採用高通Snapdragon 865處理器的機種）。

三星先前的Exynos 980、Exynos 880處理器都已獲得vivo採用，且在市場上取得不錯的成績。針對接下來Exynos處理器的下一步，三星確認將會在11月12日在上海舉辦發表會，預計發表Exynos 1080處理器，預計將被用於未來的vivo 5G手機X60以及三星Galaxy A系列手機之中。而在此之後，預計三星將會在2021年度發表Exynos 2100處理器。

韓媒點出，因受到美中貿易戰影響，華為手機以及晶片業務都受到壓制，三星卻因此坐收漁翁之利。為了確保擁有足夠的處理器供應，小米、OPPO等手機廠都在尋求解決方案，而三星Exynos處理器靠著性價比，獲得了中國大陸手機廠的青睞。

(科技)