法國周二報出新冠死亡人數854人為近六個多月僅見，疾病住院人數來到超過千人，為過去九天內第五次出現。

周二的新冠單日確診人數為3萬6330人，較周一的5.2萬人下降，然而過去七日的單日確診平均到達破紀錄的4萬3438人。

法國在上周五實施為期一個月的全國封鎖，然此般封鎖措施通常需要兩周時間方能見出成效。

目前住院人數為2萬6265人，幾乎為八月下旬低點的六倍，接近四月中旬的高峰3萬2292人。

入住重症照護的人數增加148人，來到3878人，為近六個月的新高。

另外儘管施行全國封鎖，法國政府考慮對巴黎和其周邊地區重新實施夜間宵禁，因為有太多人違反規定。

政府發言人Attal表示，遵守規定的人看見許多人藐視法令，是令人難以忍受的。首相辦公室表示，有關宵禁的最終決定仍在討論中，可能總統馬克宏在周三與資深閣員會議中做出決定。

法國在10月下旬對全國近三分之二人口地區實施宵禁，但是從10月30日二度全國封鎖後，就沒有繼續實施。

追蹤巴黎旅行移動的App數據研究顯示，二度大封鎖後，民眾的移動和交通堵塞情形已經明顯地減少，儘管程度不若春季第一次封鎖時。

一些巴黎人說，鄰居仍然舉辦非法的派對聚會，許多父母也表示，看見朋友正在舉辦兒童的遊戲聚會。

巴黎一名Uber司機表示，晚間載到數位年輕人，他們顯然在夜晚後外出參加聚會。

(時報資訊)