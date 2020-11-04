美股三大指數連袂收紅，日股也跟著沾光，指數開高逾300點後，15分鐘後來到早盤最高點急逼23800點。之後，上攻後繼無力下，日股隨進行平盤以上高檔整理。日經225指數早盤收23626.38點，上漲330.9點，漲幅1.42%。東證一部指數早盤暫收1621.25點，上漲13.3點，漲幅0.83%。

市場人士分析，目前日股是跟著美股走，但是指數衝高後，就會有獲利賣壓出現，因為許多投資人不敢放長線，一有風吹草動就會急忙出脫手中持股。

儘管日經指數大漲，但個股還是漲跌互見。盤中表現最優的就是日本主要的軟板供應商之一藤倉(Fujikura)，股價一度飆漲26.15%，IT服務商NTT Data也大漲11.54%，這都要歸功於兩家公司最新財報數字有亮麗表現。另外，製藥業者第一三共(Daiichi Sankyo) 漲幅近4%, 人力公司瑞可利(Recruit Holdings )上漲1.1%。

股價下跌公司方面，日本交易所集團(Japan Exchange Group)跌5%，雅虎日本(Z Holdings)跌2.58%，遊戲業者任天堂(Nintendo)下跌2.05%, 軟體銀行(SoftBank)也跌1.33%。

(時報資訊)