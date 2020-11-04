台橡(2103)第3季財報意外虧損，表現不如預期，導致今天股價盤中下挫逾3.6％。但法人今天報告認為，由於車市強勁復甦，輪胎需求回到正成長，加上天然橡膠供需轉佳，有利於報價走勢，台橡明年成長趨勢不變。

台橡第3季本業轉虧為盈，營業利益2.37億元，但因轉投資Dexco Polymers L.P.所產生的無形資產之公允價值低於帳面價值，認列資產減損1675萬美元，導致稅後虧損2.31億元，連兩季虧損，累計前3季稅後虧損2.89億元，每股稅後虧損0.35元。

不過，台橡單季毛利率13.6％，較第2季11.1％增加，優於市場預期，主因車市反彈帶動輪胎需求，SBR及BR產品報價季增22％及6％，但主要原料丁二烯(BD)報價季減6％維持在低檔，利差拉大。

因車市強勁復甦，大陸輪胎產量9月年增11％，轉為正成長，SBR/BR明後年無新增產能，BD在亞洲輕油裂解擴產潮下，原料供應趨向寬鬆，在供應態勢趨緊之下，法人認為合成利差仍維持上漲格局，使得SBR及BR產品報價第4季可望持續上揚，台橡將重回獲利軌道。

(時報資訊)