IDC發布了《IDC FutureScape: 2021年全球數位轉型預測》。根據最新報告，儘管受到疫情衝擊，全球數位轉型(DX)的投資仍持續成長，預計2020年到2023年年複合成長率(CAGR)將達15.5%。隨著企業逐步往未來企業(Future Enterprise) 發展，預期大部分企業將對數位科技進行持續投資，IDC預計2020到2023總體市場規模將達到6.8兆美元。

IDC全球分析師Bob Parker和Shawn Fitzgerald分享了未來五年內將對資訊長和資訊技術專業人員數位轉型策略發展上重要的關鍵性預測。

IDC 2021年全球數位轉型預測如下：

預測1：快速的數位轉型相關投資將創造更多經濟引力。到2022年，全球65%的GDP將由數位化驅動，經濟發展對數位(Digital)的依存度將大幅提升；從2020年到2023年，數位轉型的直接投資將超過6.8兆美元。

預測2：全球企業數位組織結構和發展藍圖將逐漸成熟。到2023年，全球75%的組織將擁有全面的數位轉型 (DX)實施藍圖，遠高於目前的27%，從而實現業務與日常各方面的真正轉型。

預測3：數位管理系統漸趨成熟。到2023年，全球前2000大企業中，有60%的企業領導者將把他們的管理方向從流程管理轉為結果導向的管理，並且將建立更加敏捷、創新和富有同理心的營運模式。

預測4：數位平台和生態系崛起。2025年，在全球動蕩的環境推動下，75%的企業領導者將利用數位平台和生態系統能力來調整他們的價值鏈，以適應新的市場、產業和生態系統。

預測5：數位優先方法。雖然「數位優先」在任何體驗中都變得很重要，但預計 2021年全球60%的企業將投入更多資源在員工的數位體驗，基於此進一步改變雇主和員工的互動關係。

預測6：商業模式再造。到2021年，全球至少有30%的企業將加快創新，以支持業務和營運模式的重新創造以快速達到轉型的目的並適應未來更多元的數位業務。

預測7：可持續性與數位轉型。到2022年，大多數公司將透過結合數位和可持續性實現更大的價值，從而將數位驅動和可持續的項目作為數位轉型發展重要的衡量標準。

預測8：數位原生文化。為了在數位優勢經濟中茁壯成長，50%的企業將在2025年實施以客戶為中心和數據驅動的轉型以優化組織文化。

預測9：加速數位體驗。到2022年，全球70%的組織將加快數位技術的使用，轉變現有的業務流程，以提高客戶參與度、員工生產率和業務彈性。

預測10：商業創新平台。到2023年，全球前2000大企業中將有60%建立自己的業務創新平台，支持新常態下的創新和成長。

IDC全球數位轉型戰略研究總監Shawn Fitzgerald表示：「未來只有以新的數位商業模式為核心、在數位平台上成功實施企業戰略的組織，才能在數位平台經濟中持續取得成功。」 IDC預計數位轉型未來將是企業最重要的發展方向。

(時報資訊)