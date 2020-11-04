雙11將至，電商—富邦媒(8454)旗下通路momo購物網及東森(2614)旗下東森購物分別推出2020《momo雙11超狂購物節》及「11.11爽購節」祭出各項促銷優惠，富邦媒亦於雙11活動期間強打「快速查銀行優惠」服務，並攜手國泰世華、玉山、花旗、台新與土地等30大銀行，以及LINEPay及點數支付、無卡分期平台等祭出最高20%好康回饋；東森購物則首度與「7-ELEVEN交貨便」攜手合作，常溫、冷凍雙溫包裹店取服務一次到位，且指定網購商品選到7-ELEVEN取貨限時免運並請喝熱美式咖啡，希望能衝高雙11業績。

全球新冠肺炎疫情延燒引爆宅經濟，根據財團法人聯合信用卡處理中心統計資料顯示，今年5月國人以信用卡於網路購物的交易筆數較去年初成長近1倍，且呈現高仰角上升的趨勢，而被視為電商平台最大購物盛會的雙11更成為兵家必爭的戰場，各大電商平台均積極備戰，祭出各項優惠，希望能拉高買氣，衝刺第4季業績。

富邦媒2020《momo雙11超狂購物節》於11月1日正式起跑，不僅祭出百大品牌年度最低價等超越歷年的活動規模、好康優惠，希望能挑戰2020momo雙11檔期累計造訪人次與業績雙指標年增50%；momo購物網亦於雙11活動期間強打「快速查銀行優惠」服務，幫助消費者從手中眾多的信用卡中，篩選消費期間適用的「必刷神卡」，並攜手國泰世華、玉山、花旗、台新與土地等30大銀行，以及LINEPay；以及點數支付、無卡分期平台等，合作祭出最高20％好康回饋，momo富邦聯名信用卡友更享免登記筆筆5%回饋、指定600大品牌最高10%回饋。

東森購物自1999年成立電視購物，擁有完整物流系統，提供會員宅配到府貼心服務，今年東森購物「11.11爽購節」不僅即日起至11月26日每天推出不同優惠，為了滿足不同需求，也與7-ELEVEN正式展開合作，提供常溫、冷凍雙重交貨便服務！串聯7-ELEVEN 在地超過5,900家門市據點，東森購物會員下單，可任選7-ELEVEN門市異地取貨，提供會員更多元、便利的取貨選擇。

東森購物電子商務事業部執行長楊俊元表示，去年雙11檔期，東森購物ETMall創造2.3億營收，其中11月單月超商取貨的訂單超過24000張訂單，今年東森購物業績看俏，前9月東森購物合併營收175.42億元，年增29.5％，營收持續創高，此次與7-ELEVEN合作，除了是提供更多元、便利的取貨據點，24小時取貨更讓服務不中斷，時間不受限；更重要的是，隨著冷鏈物流技術成熟，消費者能快速拿到新鮮的食品，預計「雙11」將再創佳績，單一檔期可望創下4億元交易，超商取貨訂單也可望打破紀錄，與7-ELEVEN合作，要挑戰送出30000杯CITY CAFE中熱美，在宅經濟當道、7-ELEVEN助攻之下，今年營收可望再締造佳績！

(時報資訊)