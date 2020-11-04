國際會計準則IFRS17將於2023年生效，台灣預計2026年上路，同時主管機關也宣告台灣將於2026年同步接軌國際清償能力制度(ICS)。中壽(2823)表示，已經提早規劃並積極展開接軌工作，對於導入需投入的人力與成本，中壽目標不僅只為達成合規需求，更希望藉此接軌契機，作為企業在系統、人才以及管理轉型上的動力，主要準備工作內容包含系統佈建、商品調整、人才培育以及公司治理等四大面向。

一、系統佈建：攜手SAS專業系統，共同建構高效平台。因IFRS17要求保險公司不僅需要以「分組、模組化」方式管理保險合約，更要在有限時間內實現複雜的財務報告內容，中壽選定SAS作為合作夥伴，導入高彈性且具備擴充性的解決方案，高效進行從IFRS17計算到財務報表產製的作業流程，並結合資料管理與流程管理功能，構建未來經營管理分析的數據基礎。

二、商品調整：推廣保障型商品，負債成本持續降低。中壽淨值比及RBC皆遠高於法定要求，負債成本持續降低，並優化商品結構。此外，主管機關推動保單的保障門檻政策與公司未來推廣保障型商品的方向一致，將可增加死差益的穩定利潤。未來公司負債成本持續下降，搭配保障型商品的持續推廣，預期在新制度接軌前中壽已做好充足的準備。

三、人才培育：專設部門執行IFRS 17業務，培育轉型人才。中壽在去年8月成立專責部門，除了面試每一位專責主管人選，也實際參與每一場教育訓練，隨時瞭解國際最新準則變更以及產業動態，並與精算、財會與資訊團隊，調整設計適用IFRS 17相關資料、系統、作業流程，建置相關模型以及擬定會計政策等。

四、公司治理：導入營運管理策略思維，並持續推動永續金融。藉由此次IFRS 17導入契機，中壽重新規劃建置財務報導流程，納入營運管理的策略性思維，建構可支援大數據分析管理決策平台，以自動化方式串接各系統間資料流，強化作業流程管控，並因應大量財務資料產生，結合業務相關資料進行業務財務資料交叉分析，藉此推升公司的長期競爭力及達成價值持續成長的目標。

(時報資訊)