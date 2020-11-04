8吋晶圓代工廠世界(5347)在下午法說會前先公布季報，第三季營收續創新高，稅後純益15.27億元，季增率約3%，每股純益0.94元，前三季稅後純益44.84億元，年增2.78%，每股純益2.74元。

世界先進第三季營收83.44億元，季增1.4%，年增17%，接近財測高標，並再創新高；毛利率約34%，季增0.86個百分點，年減3個百分點；稅後純益15.27億元，季增3.05%，年增2.07%，每股純益0.94元，為近7季以來高點。

世界先進前三季稅後純益44.84億元，年增2.78%，每股純益2.74元。前三季營收244.14億元，年增16.53%；去年併購的新加坡廠今年正式加入營運，新加坡廠尚處調整階段以及匯率等不利因素；前三季毛利率32.75%，年減3.94個百分點；稅後純益44.84億元，年增2.78%，每股純益2.74元。

世界先進董事長方略先前指出，8吋產能供不應求，預期供給吃緊情況將延續至明年，市場對明年需求樂觀，但疫情影響、美中貿易摩擦等大環境還有變數，都對半導體產業景氣有潛在影響。

聯電(2303)先前法說會預期，第四季展望仍樂觀，且表示明年8吋晶圓代工會調漲，公司也指出，目前8吋產能嚴重不足，此情況確定會延續到明年，目前看來第四季跟明年第一季，展望都不錯。

(時報資訊)